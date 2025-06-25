3 Yaşındaki Efe, Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

3 Yaşındaki Efe, Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Efe Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı kılınıp toprağa verilen Efe'nin ailesi büyük bir acı yaşadı. Soruşturma devam ediyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Efe Yaşar (3), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ziyagökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan ve sokakta oyun oynayan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı. Otomobilin altında kalan Efe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Pembe ve İsa Yaşar çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Efe Yaşar için bugün Yıldırım Beyazıt Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Yaşar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Diğer yandan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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