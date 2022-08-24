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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu

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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu. Keskin'in en son dün gece denize girerken görüldüğü tespit edildi.

Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. 50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı. İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

112 Acil Çağrı Murat Keskin Kandıra su Güncel Haberler

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