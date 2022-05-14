21'inci Roxy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Haberler

Haber : GAYE ŞEYMA CAN/ Kameraman: FAHRETTİN ÖZTÜRK

Teoman, Aylin Aslım, Hayko Cepkin gibi birçok ismi müzik dünyasına kazandıran "Roxy Müzik Ödülleri", bu yılki sahiplerini buldu. 6 yıl aradan sonra gerçekleştirilen yarışmada, 6 ödül verildi. Para ödülleri ve enstrüman çekleri, klip çekimi, stüdyo kullanım haklarının dışında finale kalan grupların hepsi Milyonfest'in çeşitli festivallerinde sahne alabilecek ve Uzelli Müzik tarafından 12 finalist için toplama kayıt albümü yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından kendi müziğini yapmak isteyenleri bir araya getiren ve kendilerini göstermelerini sağlayan canlı müzik platformu "Roxy Yüzde 100 Müzik Günleri" ilk kez 1996 yılında gerçek anlamda müzik düşünen ve üreten herkese yapılan çağrıyla başladı. 6 yıl aradan sonra gençlere biraz umut olabilmek adına 21'incisi yapılan Roxy Müzik Günleri'ne Türkiye genelinden rekor bir katılım ile 340 grup başvurdu. Hem genç yeteneklere hem müzik sektörüne heyecan ve umut olan Roxy Müzik Günleri finallerinde, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Nevşehir, Trabzon'dan 12 grup sahne aldı.

İşletmeci Cem Selcen organizatörlüğünde gerçekleştirilen Roxy Müzik Günleri'nin jürisinde, Barış Akpolat, Cem Selcen, Cenk Durlu, Dj Sivo, Ece Duyar, Gülşah Güray, Hakan Tamar, İpek Atcan, Kanat Atkaya, Murat Abbas, Murat Beşer, Murat Hasarı, Murat Öztürk, Ömer Ahunbay, Özge Fışkın, Taner Öngür, Şafak Ongan yer aldı.

"BİZ GENÇLERDEN UMUT ALDIK. GÖRDÜK Kİ TOPRAKLAR BİTMİŞ DEĞİL"

Ödül töreni öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Cem Selcen, şunları söyledi:

"1994'ten beri hayatta olan bir kulüp, yani 90'ların enerjisi, iki binlerin bütün müzik değişimleri, bütün şehrin, hayatın değişimini burada yaşadık. Binlerce insan geçti. Kulübü açtıktan sonra çocuklar çok güzel müzisyenler ama kendi besteleri yok. Ne yapayım yani? Bir yarışma yapalım dedik, bütün Türkiye'den katılsınlar. Kendi besteleri olsun, kendi özgün seslerini çıkarsınlar. İlk yarışmadan Teoman çıktı, daha sonra tonlarca çocuk, genç, şu anda artık benim yaşıma gelmiş arkadaşım olmuş insanlar Hayko Cepkin, Aylin Aslım, Bedük gibi isimler var ve bunların hepsi piyasadalar. Hepsi insanların eğlenmesi için ve güzel müzik yapıyorlar. Bunlara bir kapı olduk biz. Anadolu'nun her yerinden insanları sektöre, kulüplere, müzisyenlere tanıtmak için bir kapı haline geldi. Nasıl yaptık bunları? Onlara ulaştık, onlar bize bestelerini gönderdiler. Biz onları içinden seçimler yaptık, sahneye çıkardık. E güzel oldu. 340 grup; Ağrı'dan, Sivas'tan, Gümüşhane'den, Nevşehir'den aklınıza gelebilecek hemen hemen Türkiye'nin yarısından fazla şehrinden katılım oldu. Yani biz onlardan umut aldık. Gördük ki topraklar bitmiş değil. Gördük ki hayat bitmiş değil."

"TÜM FİNALİSTLER İÇİN ALBÜM YAPILACAK"

Ödüller hakkında bilgi veren Selcen, "Birincilik, ikincilik, üçüncülük, onun dışında jüri özel ödülü var, iyi performans ödülü var, jüri özel ödülü var. Tam 6 dalda oluyor. Birinciye, ikinciye, üçüncüye para ödülü var. Onun dışında katılan herkes Milyon Fest'te festivallere katılma şansı elde edecek. Birinci olan grup için klip yapılacak. Birinci olan ve ikinci olan gruplar için stüdyo kullanma hakları var. Yani onlara kendi müziklerini yapmaları için alanları açacaklar. Uzelli Müzik tüm finalistler için bir albüm yapacak. Yani finale kalanlar müzik hayatlarının ilk adımını atmış olacak" dedi.

"SENELER ÖNCE YARIŞMACI OLARAK KATILMIŞTIM"

Gecede sahne alan jüri üyelerinden Özge Fışkın, "Ben uzun zamandır zaten müzik yarışmasının takipçisiyim. Yarışmacı olarak katıldım seneler önce. Bir süredir jüri olarak katılımcı oluyorum. Bu akşam ben de sahneye çıkacağım. O yüzden heyecanlıyım hafiften. Bence müzik ruhunu koruyan önemli bir organizasyon" diye konuştu.

"MÜZİK YASAĞINA KARŞI SONUNA KADAR SESİMİZİ ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Özge Fışkın, uygulanan müzik yasağıyla ilgili de "Böyle bir yasağın uygulanmasına başından beri hiçbir anlam veremiyorum. Gerekçe virüstü, hastalıktı, artık hani o da ortadan kalktı. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Sonuna kadar sesimizi çıkarmamız lazım bu konuyla ilgili olarak. ve bu anlamsızlık karşısında hepimiz şaşkınız" dedi.

"SÖZ, MÜZİK, BESTE, ARANJE, MİX MASTERİNG KENDİME AİT"

Nevşehir'den yarışmaya katılan Duran Tokluca da "22 yaşındayım. Rap müzik sanatçısı ve aynı zamanda prodüktörüyüm. Aynı zamanda ses teknisyeniyim. Yarışmanın ilk başında iki parçayla katılma kuralı vardı. O parçalarla katıldım. Finalde de onları okunmam söylendi. Besteleri zaten bizlere ait. Söz müzik, beste, aranje, mix mastering kendime ait. Ben buraya enerjimi atmaya geldim. Enerjimi attığımı düşünüyorum. ve çok mutlu ayrılacağımı da düşünüyorum. Çok güzel insanlar tanıdım burada. İyi ki de gelmişim diyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"YARIŞMANIN TARİHÇESİNİ DUYUNCA KATILMAK İSTEDİM"

Yasin Topçu, Roxy serüvenini şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımla birlikte Roxy Müzik Günleri'ne katıldık. Ankara'dan geliyoruz. Menajerimiz söyledi böyle bir yarışma olduğunu ve yarışmanın tarihçesini de duyunca hemen katılmak istedim. Harika hissediyoruz. Yani ve böyle bir etkinlikte yer almak, finale çıkmak, finale çıkan her kişi ne hissedebilirse, aynı şeyleri hissediyoruz."

"PİYANO VOKAL OLARAK TEK BAŞIMA KATILDIM"

Yarışmaya Ankara'dan katılan Begüm Çelebi de "Tek başıma katıldım, piyano vokal olarak. Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Bugün de bakalım sonuçlar açıklanacak inşallah. Olumlu olacak benim için. Caz, bluz, pop karışık aslında diyebilirim tarzım için. Şarkılardan biri daha yavaş, biri daha hareketli bir şarkıydı. İçinde caz ve bluzdan da dokunuşların olduğu parçalar diyebilirim" diye konuştu.

"GRUBUMUZ 10 SENE ÖNCE DE ROXY'DEYDİ"

Antalya'dan gelen Oral Sargın da şunları söyledi:

"Social Inclusiond Band olarak buradayız. Antalya'dan geliyoruz. Gurubun aslında çok uzun bir geçmişi var. 10 sene önce ilk defa yine Roxy'deydi. O yüzden bir yandan bizim için bambaşka bir boyuta harika duygularla geldik. Tabii kendi içinde sürekli değişen bir yapısı olduğu için farklı sanatçılar oldu, farklı insanlar katıldı. Ama şimdi bizim yeni hedefimiz daha çok farklı tarzı ortaya toplamak. Bir sentez bir müzik yapmaya çalışıyoruz aslında."

Gece, Özge Fışkın'ın konseriyle başladı. Yarışmacılar, Fışkın'ın kendi şarkılarının yanı sıra cover şarkılarla da eğlendi. Konserin ardından ödüller sahiplerini buldu.

21'inci Roxy Yüzde 100 Müzik Günleri'nde ödül alan gruplar şöyle:

Birincilik ödülü: Yasin Topçu -Ankara

İkincilik ödülü: Yüzen Oda – Ankara

Üçüncülük ödülü: Social Inclusion Band -Antalya

En İyi Performans Ödülü: Mojave grubundan- Ege Soydan -İstanbul

Jüri Özel Ödülü: Begüm Çelebi – Ankara

Roxy Özel Ödülü: Duran Tokluca - Nevşehir

Öte yandan, para ödülleri ve enstrüman çekleri, klip çekimi, stüdyo kullanım haklarının dışında finale kalan grupların hepsi, Milyonfest'in çeşitli festivallerinde sahne alabilecek. Uzelli Müzik tarafından 12 finalist için toplama kayıt albümü yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Birinci video: Cem Selcen (Organizatör), Özge Fışkı (Jüri üyesi- Sanatçı), İkinci video: Duran Tokluca (Yarışmacı), Yasin Topçu (Yarışmacı), Begüm Çelebi (Yarışmacı), Oral Sargın (Yarışmacı).

Üçüncü video: Ödül töreni