2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı

BARSELONA, 29 Şubat (Xinhua) -- Mobil teknoloji ve ilgili endüstriler için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan 2024 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Kongre, son mobil teknolojilerin endüstrinin diğer alanlarına da yayılan bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

5G, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin giderek daha geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılması, mobil endüstride ortaya çıkan yeniliklerin diğer birçok sektörde devrim yaratmasıyla hızla ilerliyor.