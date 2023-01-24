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2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Oleksandra Matviichuk 'Kiev Güvenlik Forumu'nda' konuşma yaptı

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2022 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan insan hakları örgütlerinden Sivil Özgürlükler Merkezi'nin başkanı Oleksandra Matviichuk, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 'Kiev Güvenlik Forumu'nda' konuşma yaptı.

2022 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan insan hakları örgütlerinden Sivil Özgürlükler Merkezi'nin başkanı Oleksandra Matviichuk, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 'Kiev Güvenlik Forumu'nda' konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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