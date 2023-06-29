2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

DENİZLİ'de, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın istismara uğrayıp, vücudunda sigara söndürülüp, darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan annesi Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36'yıla kadar hapis, diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse...

DENİZLİ'de, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın istismara uğrayıp, vücudunda sigara söndürülüp, darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan annesi Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36'yıla kadar hapis, diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 23'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.

Olay, 26 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Murat Aslan Kılıç'ın hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ile polis ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan 1'i 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan çocuğun yapılan otopsisinde; bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Çocuğun darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Bu arada, bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.