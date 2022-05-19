1919 genç zeybek oynayıp, Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdu - Yeniden - Haberler

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı, sonra da Atatürk'ün imzasıyla silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla 1919 gençle Zeybek projesini gerçekleştirdi. Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katılımıyla zeybek oynadı. Daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silüeti dikkat çekti.