İzmir'de 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde gazetecilerle öğrenciler bir araya geldi.

EÜ İletişim Fakültesi'nde "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" sloganıyla gerçekleştirilen atölyenin açılışında konuşan BİK İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, gazeteciliğin kritik anlarda toplumun vicdanı ve hafızası olma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Kaosun içinden hakikati ayıklamak ve dezenformasyon dalgalarına karşı bir dalgakıran olmanın bu mesleğin en temel vazifelerinden olduğunu ifade eden Başeğmez, "Atölye çalışmalarımız sizlere yalnızca habercilik becerilerini değil, aynı zamanda mesleki duruşu, etik anlayışı, toplumsal sorumluluk bilincini de güçlendirmeyi hedeflemiştir." dedi.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise toplumsal hafızayı canlı tutmanın iletişimcilerin görevi olduğunu vurgulayarak, milli duruşun önemli olduğunu dile getirdi.

Gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş ise Türk medyasının 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediği tavrın tarihi bir öneme sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da sağından soluna Türkiye'deki bütün medya bir yürek oldu ve hakikaten o gece farklı bir şekilde milletin şahlanışına medya da eşlik etti. Ertesi gün gazete manşetlerine baktığımızda o gece duyguların ve düşüncelerin beraberce dile getirildiğini gördük."

Etkinlik atölye çalışmalarıyla sürdü.