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15 baro, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi

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15 baro, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi
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15 baro, 14 Ekim 2026 tarihli ortak açıklamada Halk TV binasına polis ekiplerince girilmesi, kanala kayyım atanması ve yayınların durdurulmasına tepki gösterdi. Barolar, uygulamanın basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına doğrudan müdahale olduğunu savundu.

(ANKARA) - Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, Halk TV'nin merkez binasına polis ekiplerince girilmesi, kanala kayyım atanması ve yayınların durdurulmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Barolar, uygulamanın basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına doğrudan müdahale olduğunu savundu.

15 baro, 14 Ekim 2026 tarihli ortak açıklamada Halk TV'ye yönelik kayyım uygulamasını eleştirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halk TV'nin merkez binasına polis ekiplerince girilmesi, kanala kayyım atanması ve yayınlarının durdurulması, basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına yönelik doğrudan bir müdahaledir. Basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle güvence altına alınan bu özgürlüğe yönelik müdahalelerin kanunilik, demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük ilkelerine uygun olması zorunludur. Son dönemde basın kuruluşlarına, gazetecilere ve muhalif kesimlere yönelik operasyonların artması, hukuki süreçlerin muhalefeti dizayn etme ve eleştirel sesleri susturma aracı olarak kullanıldığı yönündeki kaygıları derinleştirmektedir. Bu müdahaleler yalnızca basın özgürlüğünü değil, halkın farklı görüşlere ulaşma ve haber alma hakkını da tehdit etmektedir. Yargısal süreçlerin siyasal alanı şekillendirmek amacıyla kullanıldığı yönündeki algı, hukuka ve adalete duyulan toplumsal güveni zedelemektedir.

Özellikle toplumsal barışın ve demokratikleşmenin tartışıldığı bir dönemde, muhalif seslerin baskı altına alınması ve temel hakların daraltılması, demokratik toplumun inşası hedefiyle bağdaşmamaktadır. İhtiyaç duyulan, farklı düşüncelerin susturulduğu değil, özgürce ifade edilebildiği demokratik bir ortamdır. Bölge Baroları olarak; basın özgürlüğüne yönelik kayyım uygulamalarını ve müdahaleleri şiddetle reddediyor, yargısal süreçlerin siyasal amaçlarla kullanılmamasını ve halkın haber alma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğünü, çoğulcu demokrasiyi ve temel hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Ortak açıklama, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarının imzasıyla yayımlandı.

Kaynak: ANKA
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