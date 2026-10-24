Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

10 ilde sahte araç kiralama sitelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 ilde sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ayrıca zanlıların hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi, 51 banka hesabına el konuldu.

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında zanlıların gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi.

Piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen kişileri bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ekipler, 20 Ekim'de Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı "Patinaj" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi

Fon skandalıyla ilgili "darbe girişimi" yorumlarına sert çıktı
Boluspor 12. maçında da kazanamadı

12. maçında da kazanamadılar! Taraftarlar kan ağlıyor
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Anne alışverişe gitti, minik kızı ölümden komşular kurtardı!
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İkisi aynı kişi değil; biri Türk biri İspanyol: İkiz kadar benziyorlar
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı