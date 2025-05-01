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1 Mayıs'ta İzinsiz Yürüyüşte İlginç Olay: Gözaltına Alınan Eylemcinin Cebinden Makas Çıktı

1 Mayıs'ta İzinsiz Yürüyüşte İlginç Olay: Gözaltına Alınan Eylemcinin Cebinden Makas Çıktı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mecidiyeköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan bir eylemcinin cebinden çıkan makas, dikkat çekti.

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Mecidiyeköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis izin vermedi Bu sırada Mecidiyeköy'deki polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişinin üzerinden makas çıktı. Eylemci polisin "Bu makası niye kullanıyorsun" sorusuna "Burun kıllarımı alıyorum " yanıtını verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi Bu sırada Mecidiyeköy'de opolis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir eylemcinin cebinden makas çıktı. Gösterici polisin " Bu makası niye kullanıyorsun" sorusuna "Burun kıllarımı alıyorum " yanıtını verdi. Gözaltına alınan kişinin çantasında da arama yapıldı; cebinden çıkan makasa ise el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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