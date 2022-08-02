00 Yıl Aradan Sonra, Ekvador'un Galapagos Takımadalarında Kara İguanaları Yeniden Yumurtadan Çıktı

QUİTO, 1 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador Çevre, Su ve Ekolojik Geçiş Bakanı Gustavo Manrique Pazartesi günü, yaklaşık iki yüzyıl sonra Galapagos kara iguanalarının bir kez daha Ekvador'un Galapagos takımadalarındaki dördüncü en büyük adası olan Santiago Adası'nda yumurtadan çıktığını duyurdu. Resmi Twitter hesabından "İyi haber! Neredeyse iki yüzyıl sonra, kara iguanaları Santiago Adası'nda yeniden doğuyor" diye yazan Manrique, "Sağlıklı bir popülasyonun son kaydı 1835'te (Charles) Darwin tarafından yapıldı. Geçmişte ekolojisi büyük ölçüde etkilenen bir adanın eski haline dönmesine coşkuyla tanık oluyoruz" şeklinde devam etti. 19. yüzyılda Darwin, 585 kilometrekarelik alanı içinde çok çeşitli yaban hayatına ev sahipliği yapan adada büyük sürüngenlerin bol miktarda var olduğunu bildirmişti. Ekvador anakarasının 970 kilometre uzağında bulunan Galapagos takımadaları, 1978'de UNESCO Dünya Mirası Doğal Sit Alanı ilan edildi. Bölge, Darwin'in türlerin evrimi teorisini kurmasında bir laboratuvar görevi gören çok sayıda endemik flora ve fauna türüne ev sahipliği yapıyor.