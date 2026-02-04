Elon Musk, İspanya Başbakanı Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendirdi

ABD'li iş insanı, X ve Space X şirketlerinin sahibi Elon Musk, 16 yaş altına sosyal paylaşım ağlarına erişime yasak getireceğini ve bu ağların yöneticileri üzerinde yasal kontrolü artıracağını açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendirdi.

Elon Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sanchez'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı ve 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladığı konuşmasını paylaşarak, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir." ve "Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." ifadelerini kullandı.

Dubai'deki konuşmasında sosyal paylaşım platformlarının kontrollerini artırıp, çocukların erişimini gerçek bir şekilde engelleyecek önlemler alacaklarını duyuran Sanchez, dijital platformlar üzerindeki denetimi artırmak ve yöneticilerini bu ağlarındaki ihlallerden sorumlu tutmak için de önlemler alacaklarını bildirmişti.

Sanchez ayrıca sosyal paylaşım ağlarının "başarısız bir devlet imajının verilmeye çalışıldığı, yasaların hiçe sayıldığı, suçların hoş görüldüğü, yanlış bilgilendirmenin gerçekten daha değerli olduğu ve kullanıcıların yarısının nefret saldırılarına maruz kaldığı bir yer haline dönüştüğünü" belirterek, bu kapsamda Elon Musk'ı eleştirmişti.

Sanchez, Elon Musk'ın, "göçmen olmasına rağmen, İspanyol hükümetinin yarım milyon göçmenin yasallaştırılmasıyla ilgili egemen bir kararı hakkında dezenformasyon yaymak için kişisel hesabını kullandığını üzüntüyle gördüklerini" aktarmıştı.

İspanya Başbakanı, Ocak 2025'teki bir açıklamasında da Musk'ı hedef alarak, X algoritmasını "yalan yaymak ve karalama kampanyası yürüterek manipüle etmekle" suçlamıştı.