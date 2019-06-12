Gün batımında muhteşem Türkiye haritası

Gün batımında muhteşem Türkiye haritası

Van'da gün batımıyla birlikte ortaya çıkan Türkiye haritası görenleri şaşırttı.

Gün batımında muhteşem Türkiye haritası

Van'da gün batımıyla birlikte ortaya çıkan Türkiye haritası görenleri şaşırttı.

Van'ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. - VAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et