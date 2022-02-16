Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu (d. 1947, Ankara), Türk psikiyatr, yazar ve sunucudur. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kitapları neler?

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu (d. 1947, Ankara), Türk psikiyatr, yazar ve sunucudur.

Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Süslü Korkuluk, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir babası ve "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardı. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.

YAZARLIK KARİYERİ

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.

İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanı, psikoterapik romanlardı, bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikâyeleştirerek yazdı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yazarın Hayata Dön kitabının bir uyarlamasıdır. 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise yazarın Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Bu iki uyarlamanın ilgi görmesinin ardından 2020 yılında Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından iki farklı dizi; TV8'de Kırmızı Oda ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizileri uyarlanarak yayınlanmaya başladı.

Yazar yeni kitabının adının Kırmızı Pelerin olacağını açıkladı. 2021 yılında ise Kanal D'de aynı adlı romandan uyarlanarak Camdaki Kız dizisi yayınlanmaya başlandı.

ESERLERİ

Kitap

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden, 2004, ISBN 9789751409935

Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü, 2008, ISBN 9789751412874

Hayata Dön, 2011, ISBN 9789751414601

Kral Kaybederse, 2015, ISBN 9789751416575

Camdaki Kız, 2019, ISBN 9786050959628

Kırmızı Pelerin, 2022

Çocuk

Kral Teo Kitabı, 2018, ISBN 9789752207721

ESERLERİNDEN UYARLANAN PROJELER

İstanbullu Gelin - (Hayata Dön adlı eserinden uyarlanıp, 2017-2019 yılları arası Star TV'de yayınlanmıştır.)

Doğduğun Ev Kaderindir - (Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanıp, 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanmıştır.)

Kırmızı Oda - (Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır, 2020-2022 yılları arasında TV8'de yayınlanmaktadır.)

Masumlar Apartmanı - (Madalyonun İçi adlı eserin "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır, 2020 yılından beri TRT 1'de yayınlanmaktadır.)

Camdaki Kız - (Camdaki Kız adlı eserden uyarlanmıştır, 2021 yılından beri Kanal D'de yayınlanmaktadır.)

Süslü Korkuluk - (Hayata Dön adlı eserinden uyarlanmıştır. 2022 yılında yayınlanmaya başlayacaktır.)

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