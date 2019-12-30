Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz
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Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz

Yılın son konserini İstanbul'da veren ünlü şarkıcı Gülşen, konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

30.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:12
Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz

Şarkıcı Gülşen, İstanbul'da verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, derin yırtmaçlı elbisesiyle çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Gülşen'in "Yılın son İstanbul konserinden" notuyla yaptığı paylaşıma 17 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

16 ARALIK'TA SAKARYA'DA KONSER VERMİŞTİ

Öte yandan Gülşen, 16 Aralık'ta da Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'ta hayranlarıyla bir araya gelmişti. Konserden çekilen fotoğraflarını sevenleriyle paylaşan Gülşen'in gönderisini, Şeyda Coşkun, Funda Arar ve Eliz Sokuçoğlu gibi birçok ünlü isim beğenmiş ve yorum yapmıştı.

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