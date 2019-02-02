Gülşah Saraçoğlu'ndan "Travesti misiniz" Diyen Takipçisine Sert Tepki: Çirkin İnsanlar

Birçok ünlü ismin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu, gerçek kürk giydiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Gülşah Saraçoğlu da takipçi mağduru oldu. Saraçoğlu, gönderisine "Travesti misiniz" sorusunu yazan takipçisine sert çıktı.

"ÇİRKİN İNSANLAR"

Ünlü modacı takipçisine, "Hayır travesti değilim! Ama travesti olmak bir seçim değil bir kaderdir! Siz ve sizin gibi kötü zihniyetli çirkin insanlar benim gözümde zavallısınız! Gay olmak ayrıdır … olmak ayrıdır, hayat kadını ayrıdır … olmak ayrıdır! Ben travesti değilim ama umarım ALLAH sizi bu yargıladığınız insanlar üzerinden sizi sınamaz! Çünkü muhakkak vardır bir evladınız kardeşiniz yeğeniniz." diyerek tepki verdi.