Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

20.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:31

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi üzerine soruşturma başlatan Valilik, emniyet ve sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Cinayetin işlenmesinden bir gün önce Güleda ve katilinin yaşadığı tartışma üzerine emniyette ifade verdiği, katilin de Güleda'nın şikayetçi olmaması üzerine ifadenin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye, 19 yaşında öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i konuşuyor. Cankel, saplantılı erkek arkadaşı tarafından boğazı sıkılarak ve kalbi bıçaklanarak öldürüldü. Katil cinayetin ardından emniyete giderek teslim oldu fakat yetkililerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE KARAKOLA GİTTİLER

Mersin'den Isparta'ya gelerek Güleda ile aralarında tartışma çıkan katil Zafer P'nin verdiği ifadede çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini; ancak Güleda'nın kendisinden şikayetçi olmadığını öne sürerken "Onu ambulansla hastaneye götürdüler. Benden şikayetçi olmadığı için birileri beni otogar civarında bıraktı. Para çektim, taksiyle hastaneye gittim sonra Güleda'yla beni karakola götürdüler. Güleda, şikayetçi olmadı. Onu polis aracıyla evine götürdüler. Beni de ifademin ardından bıraktılar. Ben de aparta gittim. Nasıl olduğunu sordum. Başının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00 sıralarında eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Kahvaltı yaparken Güleda, bana, 'Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün' dedi. Bu sırada Osman, telefonla beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Ben de Muğla'da olduğumu söyledim. Güleda'ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA KIZI ÖLDÜRDÜ

Katil Zafer P, serbest bırakılmasının ardından gittikleri apartta 19 yaşındaki Güleda Cankel'in canına kıydı. Cinayetin detayları gün yüzüne çıktıktan sonra kamuoyunda katil ve maktule ile diyalog halinde olan polis ve sağlık personellerinin ihmali olduğu eleştirileri yankılandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili, kamu görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine valilik kararıyla idari soruşturma başlatıldı.