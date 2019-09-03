Güldür Güldür Show'un yeni sezon isimleri belli oldu! Sevilen isim Çağlar Çorumlu geri dönüyor

03.09.2019 15:53

13 Temmuz'da son kez Show TV ekranlarına çıkan sevilen program Güldür Güldür Show, yeni bir kanal arayışında. Fenomen program, yeni sezonda bomba bir ekiple ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerdeİrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenilen programa, yıldız oyuncu Çağlar Çorumlu'nun geri döneceği öğrenildi.

SEVENLERİ BİR ÖNCE YENİ ADRESİNİN BELLİ OLMASINI İSTİYOR

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un sevenleri, programın bir an önce yeni adresinin belli olmasını istiyor.

HAYRANLARI ÇOK SEVİNDİ

Güldür Güldür Show'da, Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberle adeta havalara uçtu.