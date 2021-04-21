Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi
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Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi

Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ve annesi Gülay Sevigen ünlü şarkıcı hakkında korunma talebinde bulundu.

Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen ve annesi Gülay Sevigen ünlü şarkıcı hakkında korunma talebinde bulundu. Selen Sevigen, 7 ay önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Gökhan Özen'in iki çocuğunun nafakasını ödemediğini, tehdit ve aşağılamalarına maruz kaldığını öne sürerek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Selen Sevigen'in ardından babası eski devlet bakanı Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen de korunma talebinde bulundu.

'TORUNLARI İÇİN GÖĞÜS GERDİLER'

Sevigen çifti, daha önce de eski damatlarının hakaretlerine maruz kalmış ve 1 ay tedbir kararı aldırmıştı. Ancak iddiaya göre tedbir süresinin bitmesini bekleyen Gökhan Özen, sosyal medya hesabından Sevigen çifti hakkında asılsız paylaşımlarda bulunmaya devam etti. Gökhan Özen'in kendileri hakkında en son 'hırsız' ifadesini kullanması üzerine Sevigen çifti yeniden mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.

Dilekçede, "Selen Sevigen'in eski eşi Gökhan Özen'e açtığı çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davasında eski kayınpederi Mehmet Sevigen tanık olarak dinlenmiştir. Damadında öfke kontrolü problemi olduğunu söylemesi üzerine Gökhan Özen bu paylaşımı yapmıştır. Sevigen çifti, kızları ve torunları hatırına bu zamana kadar Gökhan Özen'in şiddetine göğüs germiştir. Sözlü şiddete, hakaret ve tehditlere maruz kalan Sevigen çiftinin korunmasını istiyoruz" denildi.

Talebi haklı bulan mahkeme, Gökhan Özen'in 1 ay süreyle eski kayınvalidesi ve kayınpederinin bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve hakaret ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden Gökhan Özen'in avukatı "Karşı taraf, Gökhan Özen'e duyduğu öfke ve nefret sebebiyle tedbir talebinde bulunmuştur. Gökhan Özen'in canını yakmak amacıyla aldırılan bu kararın kaldırılmasını istiyoruz. Gökhan Özen'in kimseye hakaret, tehdit ya da aşağılama gibi bir eylemi olmamıştır" dedi. Ancak mahkeme, Özen'in itirazını reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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