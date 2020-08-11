GTA Online Las Santos Yaz Güncellemesi nedir? GTA Online için yeni otomobiller Los Santos güncellemesi ile geliyor Rockstar Games'in efsane oyunu GTA serisi geliştirilmeye devam ediyor. GTA Online nasıl girilir? GTA Online nasıl oynanır? Los Santos güncellemesi neler içerir? GTA V Online Los Santos Yaz Güncellemesi ne zaman geliyor?

GTA Online oyuncuları için yeni görevler, yeni otomobiller ve daha birçok içerik geliyor. Los Santos Yaz Güncellemesi 11 Ağustos 2020 itibariyle yayınlanacak. Los Santos şehri hareketleniyor.

GTA ONLINE NEDİR? LOS SANTOS GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİR?

Rockstar Games'in efsane oyunu Grand Theft Auto/ GTA 5'in çok oyunculu modu olan GTA Online, Los Santos Yaz Güncellemesi ile pek çok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bugün ulaşabileceğiniz güncelleme ile, Galaxy Super Yacht sahipleri için tek kişilik veya en fazla üç arkadaşlarıyla tamamlayabilecekleri bir görev serisi gelecek.

Los Santos yaz güncellemesi bir takım hata düzeltmesi ve iyileştirme içeriyor. Yeni haftalık etkinlikler ve ödüller de geliyor.

Güncelleme ile gelecek bir mod: Diamond Casino & Resort için adversary mod geliyor. Teslimat ve satış yapılacak savaşlar burada da devam ediyor.

Oyuna yaklaşık 12 tane arazi araçları/ off-road, spor ve açık teker/ F1 otomobil eklenecek. Oyuncuların bu araçları alması için tek yapması gereken web sitesi üzerinden sipariş vermek.

Yeni yarış otomobilleri için yeni yarış parkurları da geliyor. Dilerseniz bir yarışa katılabilir veya kendiniz bir parkur seçerek yarış başlatabilirsiniz.

GTA V ONLINE LOS SANTOS YAZ GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR?

11 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ulaşılabilir olacak.

GTA ONLINE NASIL GİRİLİR?

GTA 5 Online girişi için yapmanız gerekenler;

Oyuna giriş yaptıktan sonra Story Mode yerine Play Online seçeneğine tıklamalısınız. İlk olarak Story Mode ile başladıysanız ve bu oyunu kaydettiyseniz menü biraz karışık olabilir.

Story Mo'a girdikten sonra ESC tuşuna basın.

Online > Go Online şeklinde ilerleyin.