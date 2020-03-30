Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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27 Mart, Magazin

Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

3 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen 61 yaşındaki Grammy ödüllü Joe Diffie, 29 Mart'ta virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

30.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:03
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

27 Mart'ta kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu söyleyen Grammy ödüllü Joe Diffie, 29 Mart'ta virüse bağlı meydana gelen komplikasyonlar sonucu vefat etti. Diffie'nin sözcüsü yaptığı açıklamada "Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" dedi.

"UZMANLARIN BAKIMI ALTINDAYIM" DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine coronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamış, "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum" demişti. Oyuncu mücadele ettiği virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

BİRÇOK ŞARKIYA İMZA ATTI

Bugüne dek 20'den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie'nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kaynak: Hürriyet

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ABD Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (2)
GELSEBEL: Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı, Coronavirusü sanatseverleri de etkiliyor.
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HESEPEXAS: Oh canıma değsin. Ne güzel volta atıyordun
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