Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı

01.11.2019 09:55

Küçükçekmece'de en büyüğü altı yaşında üç çocuk anneleri tarafından evde yalnız bırakıldı. Gece boyunca aç ve yarı çıplak şekilde evde yalnız kalan, korkan ve ağlayan miniklerin yardımına babaları koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan baba, evin camını kırarak çocuklarını kurtardı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan İbrahim El Muhammed isimli yabancı uyruklu vatandaş baba, çocuklarını görmek üzere eski eşinin kaldığı adrese geldi. Eşinin evde olmadığını ve çocukların ise evde kilitli olduğunu gören adam eski karısını beklemeye başladı. Evde yalnız, aç ve yarı çıplak halde kalan, en büyüğü altı yaşında olan Muhammed, Hüseyin ve Şamir isimli çocukların gece boyunca yanından bekleyen adam karısı gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

CAMI KIRDI ÇOCUKLARINI KURTARDI

Bu sırada evde bulunan camı da kıran adam çocukları bulunduğu yerden çıkarttı. Korkudan ve soğuktan ağlayan çocuklarına sarılan adam uzun süre onlarla gözyaşı döktü. Bu sırada ses üzerine dışarı çıkan komşular çocukların annesinin kendilerine kocasının üç yıl önce savaşta öldüğü şeklinde yalan söylediğini belirtti. Çocukların içler acısı halini gören vatandaşlar hemen evden çocuklara kıyafet ve yiyecek getirdi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kimlik tespitinin ardından çocukların babasıyla gitmesine izin verdi.

Olay sonrası gözyaşları arasında çocuklarına sarılan baba, "Anneleri bırakıp gitmiş. Nerede olduğunu da bilmiyorum." diye açıklama yaptı.

Kaynak: İHA