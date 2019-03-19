Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli'nde açıklamalarda bulundu. Miting sırasında kürsüye çıkıp gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan küçük Emirhan, "Sizi çok seviyorum. Aşığım size." dedi. Emirhan'ın sözleri sonrası duygulanan Erdoğan, "Ben de aşığım size. Emirhan'ı ağlattınız beni de ağlatacaksınız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"YÜZDE 48 İLE AK PARTİ'Yİ İLİMİZDE BİRİNCİ YAPTINIZ"

Şu güzelliğe şu ihtişama şu coşkuya bak bugün yine bir başkasın Kocaeli… Sizleri 31 Mart'a hazır görüyorum. Kocaeli bizi hiç yalnız bırakmadı, bizi hiç mahcup etmedi. Kocaeli 10 Haziran'da yine burada bize verdiği sözü en güzel şekilde yerine getirdi. Kocaeli bir kez daha demokrasi dedi ve yüzde 48 ile AK Parti'yi ilimizde birinci yaptınız. Sizler yüzde 60 ile cumhur ittifakını açık ara lider yaptınız. Bize inandınız 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız.

"TÜRK DÜŞMANLARINA HADLERİNİ BİLDİRECEK TARİHİ BİR SONUÇ BEKLİYORUM"

Rekorlar şehri Kocaeli'nden yine 31 Mart'ta da tarihe geçecek bir zafer bekliyorum. Bu sefer sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi bir sonuç bekliyorum. İstanbul'u Konstantinapol'e çevirmekle yanıp tutuşan Bizans artıklarına karşı Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum Şimdi öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek.

"BİZ İŞGALCİLERİN SINIRLARINI ÇİZDİĞİ BİR DEVLETTE DEĞİLİZ"

Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır bir toplum için hem ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Emparyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz. Biz 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Ben şu anda çok duyguluyum. Kocaeli'nin şu ihtişamını görüp de duygulanmamak mümkün değil. Az önce rakamları istedim resmi rakam 120 bin…

"BU ÜLKEYİ BİRİLERİNİN LÜTFU İLE DEĞİL ÇARPIŞA ÇARPIŞA KURDUK"

Bizi tanımak isteyenler gelsin Çanakkale'yi ziyaret etsin. Bize parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bizi zayıf görenler önce ya istiklal ya ölüm diyen cesareti görsün. Bu ülkeyi birilerinin lütfu değil çarpışa çarpışa kurduk.

Türkiye'nin güçlü olmaktan ve durmaktan başka hiçbir yolu yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka yolu yok.

Biz sadece kendimiz ve gurbetçilerimiz için değil bütün komşularımız soydaşlarımız için de güçlü olmak zorundayız