Gözü Dönmüş Koca Eşine Minibüste Şiddet Uyguladı

Mersin Davultepe'de bir minibüste çekilen görüntülerde, bir kişi eşini şiddetli şekilde darp etti. Fiziksel şiddete sözlü hakaretleri de ekleyen adam, şoföre de yüksek sesle "aç kapıyı" diyerek öfkeli tavırlarını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Minibüste eşini tokat ve yumrularla şiddetli şekilde darp eden adama sessiz kalan yolcuların aksine o anları cep telefonu ile kaydeden ve sosyal medyadan paylaşan duyarlı vatandaş serzenişte bulundu. Paylaşımına "Bu sabah yaşadığım iğrenç olaydan bahsedeceğim. Bu kadının sesini 3. sayfa haberlerinden mi sesi olacağız. Müdahale ettik bize hakaretler ve üstümüze yürüdü" notu ekleyen vatandaş duruma sesiz kalanlara tepki gösterdi.

SERBEST KALDI

"Arkadaşlar lütfen yardım edin ben sadece video çekebildim Bir kadının daha cinayete kurban gitmesine göz yummayalım." diyerek şahit olduğu olay ve kadına şiddet hakkında farkındalık oluşturmaya çalışan duyarlı vatandaş, paylaşımına "Bilmiyorum, polis bile serbest bıraktı ben hala anlamıyorum" notu ekledi.