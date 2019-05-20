Gözü Dönmüş Koca Eşine Minibüste Şiddet Uyguladı
Mersin'de bir minibüste gerçekleşen olayda, bir kişi küfür ve hakaretler ederek eşine fiziksel şiddet uyguladı. Duruma tepkisiz kalmayan duyarlı bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Mersin Davultepe'de bir minibüste çekilen görüntülerde, bir kişi eşini şiddetli şekilde darp etti. Fiziksel şiddete sözlü hakaretleri de ekleyen adam, şoföre de yüksek sesle "aç kapıyı" diyerek öfkeli tavırlarını sürdürdü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Minibüste eşini tokat ve yumrularla şiddetli şekilde darp eden adama sessiz kalan yolcuların aksine o anları cep telefonu ile kaydeden ve sosyal medyadan paylaşan duyarlı vatandaş serzenişte bulundu. Paylaşımına "Bu sabah yaşadığım iğrenç olaydan bahsedeceğim. Bu kadının sesini 3. sayfa haberlerinden mi sesi olacağız. Müdahale ettik bize hakaretler ve üstümüze yürüdü" notu ekleyen vatandaş duruma sesiz kalanlara tepki gösterdi.
SERBEST KALDI
"Arkadaşlar lütfen yardım edin ben sadece video çekebildim Bir kadının daha cinayete kurban gitmesine göz yummayalım." diyerek şahit olduğu olay ve kadına şiddet hakkında farkındalık oluşturmaya çalışan duyarlı vatandaş, paylaşımına "Bilmiyorum, polis bile serbest bıraktı ben hala anlamıyorum" notu ekledi.
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BİDE BU ÇIKMIŞ DUYARLI VATANDAŞ KAMERAYA ÇEKTİ MADEM ŞİDDETİ GÖRDÜN YARDIM EDİN ETMİYORSANIZDA İNSALARIN ÖZELİNE KARIŞMAYIN. FENOMEN OLMAK İÇİN NELER YAPIYOR BİZİM MİLLET BİDE POLİS SERBEST BIRAKTI DİYOR NE YAPMASINI İSTİYON BU POLİSİN ÜLKEDE KANUN YOKKİ POLİS NE YAPSIN DAHA SÖLENECEK ÇOK ŞEY VARDA BOŞ VERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Duyarli vatandas mudahalede de bulunsaydi keskeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bana denk gelmiyoki ağzını burnunu kırayım oracakta !!!Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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bu kadın hemen ondan ayrılsın yoksaCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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hemen ayrıl yoksa seni öldürebilir çok dikkat et. Allah zikrini bırakma . örtülü ol, dindar ol.Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır