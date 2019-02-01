Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti

İngiltere'nin Birmingham şehrinde, 23 yaşındaki Kasim Shazada Khurum isimli genç, hırsızlık için cenazelerin, cenaze hazırlıkları için tutulduğu eve girdi. Yüksek dozda uyuşturucu ve alkol aldığı belirtilen Kasim, cenaze evinde bulunan biri çocuk, yedi ölünün tabut kapaklarını tek tek kaldırdı. Daha sonra bir kadının cesedi ile ilişkiye girdi. Alarmın çalması sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, Kasim'i gözaltına aldı.

ÖLEN KADININ YAKINLARI TECAVÜZÜN DETAYLARINI GÖZYAŞLARI İLE DİNLEDİ

Bugün mahkemeye çıkarılan Kasim, aşırı derecede alkollü olduğunu, cenaze evine hırsızlık yapmak amacıile girdiğini ve daha sonra ölmüş kadına tecavüz etmeye karar verdiğini söyledi. Tecavüze uğrayan ölmüş kadının yakınları ise mahkemede yakınlarının maruz kaldığı tecavüzün detaylarını gözyaşları içinde dinledi.

Mahkeme, Kasim'ı bu hareketi ile tüm insanlık onuruna zarar verdiğini belirterek 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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