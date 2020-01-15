Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı

15.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:54

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü organizasyonunda bir araya gelen görme engelliler 1517 rakımlı Spil Dağı'nda kar topu oynamanın heyecanını yaşadı. Sesin geldiği yönü hedef alan görme engelliler, hedeflerini 12'den vurdu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Manisa 6 Nokta Körler Derneği ile Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği katılımıyla Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında görme engelliler ve milli park görevlileri tarafından kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken başta yılkı atları ve yaban hayvanları için yem bırakıldı. Görme engelliler kendi destekleriyle alınan yemleri milli park görevlileriyle birlikte belirlenen noktalara bırakarak yılkı atlarının ve diğer yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine destek verdi.



Yemleme çalışmasının ardından konuşan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve İzmir illeri bin 517 metre rakımlı bir milli parkımız. Her yıl yaban hayvanları ve adeta Manisa'nın simgesi olan yılkı atları için, otla beslenen yaban hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Biz Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak atların yoğun olduğu, genellikle yol kenarlarından daha çok onların saklandığı karlı ve kışlı günlerde ücra yerlere 2 ton civarında ot, 2 ton civarında yemi her sene bırakıyoruz. Bu yıl düzenli olarak yaptığımız yemleme çalışmasına ilave olarak sivil toplum kuruluşu olarak büyük değer verdiğimiz Manisa'daki 6 Nokta Körler Derneği bir talepte bulundu. Böyle bir çalışmaya kendilerinin de bir katkıda bulunması, doğal yaşamı desteklemek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu çalışma 30 Aralık'ta başladı. Kış şartlarının durumuna göre mart ayına kadar devam edecek" dedi.



Etkinlik kapsamında 400 kilogram yem bıraktıklarını belirten Ernalçacı, "Bugün tabii bir temsili olarak yemleme ama biz bu çalışmadan sonra bunun devamını yapacağız. Bugün yaklaşık 200 kilogram yem, 100 kilogram bitki artığı ve ekmek, 100 kilogram da buğday atarak doğal yaşama destek olacağız" diye konuştu.



Yemleme çalışmasının ardından görme engelliler kar topu savaşı yaptı. Sesin geldiği noktaya odaklanan görme engelliler hedeflerini 12'den vurmasıyla da dikkat çekti. Kar yağışının yaşanmadığı kent merkezinden 1517 rakımlı yükseklikte kar topu savaşı yapmanın heyecanını yaşayan görme engelliler, gönüllerince eğlendi.



Görme engelliler olarak kar keyfi yaşamanın tadına vardıklarını belirten 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Görme engelli arkadaşlarımızla beraber burada kar tadına varmanın güzelliğini yaşadık. Biz Manisa merkezde karla çok haşır neşir olan insanlar değiliz. Ancak buraya çıktığımızda karın güzellikleriyle karşılaşıyoruz. O yüzden buradaki yetkililere dernek üyelerim adına teşekkür ediyorum. Hayatın tadını yaşama imkanı bulduk. Bizler engelli olarak toplumun içinde bulunan bireyler olarak görüyoruz. Burada biz de varız dedik. Bu doğadaki hayvanları beslemekle ilgili bir görev varsa bu görevin içinde bizim de olmamız bize hayata tutunmak için güç verdi. Karı ellerimize aldığımız zaman o güzelliğini hissediyoruz. Üstümüze denk geldiğinde farklı bir duygu verdi bize. Eğlenceli bir şey" dedi.



Etkinlik yenilen yemeğin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA