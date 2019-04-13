Golden Palm Awards 2019'da En İyi Sinema Filmi Ödülünü Alan Ahmet Kural'dan Yeni Proje Müjdesi
Golden Palm Awards 2019'da halk oylamasıyla tüm zamanların en iyi sinema filmi Düğün Dernek seçildi. Başrol oyuncusu Ahmet Kural, ödülünü Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş'tan aldı. Kural, yeni bir projeyle ekranlara döneceği müjdesini verdi.
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6'ıncı Golden Palm Awards sahiplerini buldu.
EN İYİ SİNEMA FİLMİ SEÇİLDİ
25 Mart 2019 günü gerçekleşen Golden Palm Awards 2019'da halk oylamasıyla Tüm zamanların en iyi sinema filmi "Düğün Dernek" seçildi.
ÖDÜLÜNÜ NEDİM DELİBAŞ'IN ELİNDEN ALDI
Düğün Dernek filminin başrol oyuncusu Ahmet Kural, ödülünü Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş'ın elinden aldı.
YENİ PROJE MÜJDESİNİ VERDİLER
Ödülü Ahmet Kural ile birlikte alan yönetmen Selçuk Aydemir yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandıklarının müjdesini verdi. 15 haziran'da çekimlerine başlanacak projenin yönetmeni Selçuk Aydemir "her zaman ki gibi izleyicinin beklentilerini karşılayacak bir proje ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.
"HEYECANLIYIZ"
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ise "Yine güzel bir proje ile izleyici karşısında olmanın heyecanı içindeyiz'' ifadelerini kullandı.
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bu adam olmasa o filmler çekilmez.Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırADAMMI: sen oldun mu1 Yayından Kaldır
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Ahmet Kural seviyoruz seni. . .Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Adamsin adammmCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırKİM KİM: BEN BENYayından Kaldır