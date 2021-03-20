Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu
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Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu

20.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:05
Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu

Gölbaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ata tohumlarını toprak ile buluşturdu.

Gölbaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ata tohumlarını toprak ile buluşturdu.

Başkan Şimşek ve Gölbaşı İlkokulu öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretilen 100 bin adet ata tohumu ekti. Domates, biber, patlıcan, salatalık tohumlarının toprak ile buluşturulduğu etkinlikte, ilkokul öğrencileri eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı. Ata tohumunun özellikleri, doğa sevgisi, çevre bilincinin de anlatıldığı organizasyonda konuşan Şimşek, "Çocuklarımızı her zaman toprakla buluşturmalıyız. İşte bu yüzden ata tohumlarını çocuklarımızla birlikte ekiyoruz. Bahar geldiğinde bu minik ve güzel eller tarafından ekilen tohumlar can bulacak" dedi. - ANKARA

Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu
Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu
Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu
Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu
Gölbaşı'nda ata tohumları toprak ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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