Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

- Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni Gölbaşı Belediyesince düzenlenen organizasyonla, 200 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi.

- Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni

ANKARA - Gölbaşı Belediyesince düzenlenen organizasyonla, 200 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi. Ardından Gölbaşı Sahil Parkı'nda 'Toplu Sünnet Şöleni' düzenlendi.

'Toplu Sünnet Şöleni' kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 200 çocuk Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda ücretsiz sünnet ettirildi. Ardından ise Gölbaşı Sahil Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi, yüz boyama gibi pek çok etkinlik şenlikte çocuklarla buluştu. Aynı zamanda alana kurulan zıp zıp, gladyatör, canlı langırt, survivor parkur, tırmanma piramidi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca sünnet olan 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şunları söyledi:

"Türkiye'de aşılama oranın en yüksek olduğu ilçelerinden birisi de biziz. Bunu görerek Gölbaşı'nda etkinlik yapmak istedik. Bunlardan bir tanesi de dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirmek projemizdi. Geçen dönemde de düşünmüştük ama pandemi çok yoğun olduğu için yapamamıştık. Bu dönem Allah nasip etti ve aşılama oranımız da çok iyi olduğu için buradaki çocuklarımı sünnet şöleniyle bir araya getirmek istedik. İnsanlarımız da zaten bunalmıştı bu süreçte. Evlerine kapanmışlar, çocuklar parklara çıkamamışlardı. 200 tane başvuru aldık ve çocuğuklarımızı sünnet ettirdik. Ayrıca bu çocuklarımıza bisiklet hediye ettik. Güle güle kullansınlar.

Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni
Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni
Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni
Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Neşet Ertaş Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Arda Turan Mame Thiam Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gölbaşı Belediyesinden sünnet şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 18:40:51. #1.16#

title