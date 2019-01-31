Son Dakika! İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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