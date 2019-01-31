Son Dakika! İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA