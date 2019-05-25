Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündem olan Gökhan Özoğuz, uzun süre jüri koltuğunda oturduğu fenomen yarışma programı O Ses Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özoğuz, yarışmadan neden ayrıldığını açıkladı.

YERİNİ BEYAZIT ÖZTÜRK'E BIRAKMIŞTI

Uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile geniş kitlelerce tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geride bıraktığımız yıl koltuğunu Beyazıt Öztürk'e bırakmıştı.

AYRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Program boyunca, Acun Ilıcalı ile tatlı sert atışmalarıyla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı.

"ACUN DÜŞÜNCE BEN DE DÜŞTÜM"

Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'nınhabere göre Athena Gökhan programdan ayrılma nedeni hakkında , 'Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi' dedi.