Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den Ayrılma Nedenini Açıkladı
Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı. Özoğuz, "Acun düşünce ben de düştüm" açıklamasını yaptı.
Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündem olan Gökhan Özoğuz, uzun süre jüri koltuğunda oturduğu fenomen yarışma programı O Ses Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özoğuz, yarışmadan neden ayrıldığını açıkladı.
YERİNİ BEYAZIT ÖZTÜRK'E BIRAKMIŞTI
Uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile geniş kitlelerce tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geride bıraktığımız yıl koltuğunu Beyazıt Öztürk'e bırakmıştı.
AYRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI
Program boyunca, Acun Ilıcalı ile tatlı sert atışmalarıyla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı.
"ACUN DÜŞÜNCE BEN DE DÜŞTÜM"
Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'nınhabere göre Athena Gökhan programdan ayrılma nedeni hakkında , 'Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi' dedi.
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Hadi ya. çok üzüldük, bizde athena gökhan niye ayrıldı onu kara kara düşünüyorduk. açıklaman iyi olmuş.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yemin ederim TV8 ızlıyor hanım evde sureklı ve benim beynım yanıyor survıvor ve O Ses Turkıye''den gına geldi cılkı çıktı artık YETEEERCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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aferinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gökhan sen kovuldun. Atma istersen. . Acunun her zaman işi vardı. Gitseydin o zaman.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Burdan acuna sesleniyorum lütfen ya farklı birşeyler yap bu sene yada komple tv8 i sat veya kapat. İki programla 10 yıldır devam ediyorsun ; yazın survivor, kışın o ses türkiye. TAMAM YETER suyu çıktı hepsinin.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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