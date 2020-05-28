Gökhan Özen'in hiç yayınlanmamış fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor
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Gökhan Özen'in hiç yayınlanmamış fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor

Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra yeni albümü "Firardayım"ı kendi şirketi Pony Music ve Sony Music Türkiye işbirliği ile Mart 2020'de müzik severler ile paylaştı. Sanatçı bir yandan da kendi Youtube kanalından yeni içerikler yayınlamaya başladı.

Gökhan Özen'in hiç yayınlanmamış fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor
28.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:18

Gökhan Özen 'in 20 yıllık kariyerinde söz ve bestesi kendisine ait olan tüm şarkıları da artık yeni canlı kayıtları ile kanalda yerini almaya başlayacak.

Los Angeles'daki ekibi ile Hollywood platoları ve LA sokaklarında kayıtlara devam eden Özen, hiçbir yerde yayınlanmamış en özel eski/yeni fotoğraflar ve backstage görüntüleri ile de renklendireceği videolarını hazırlamaya devam ediyor.& ;

Haziran ayından itibaren yayına girecek olan bu dev proje için geri sayan Gökhan Özen, müjdeyi Instagram hesabından verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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