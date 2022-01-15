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Gökhan Gülbeyaz, müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı!

Gökhan Gülbeyaz, müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gökhan Gülbeyaz'ın yeni şarkısı 'Eski Değilim' müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatan şarkı dinleyiciye hüznü ve neşeyi birlikte yaşatıyor

Gökhan Gülbeyaz'ın kısa süre önce tüm dijital platformlarda yayınladığı yeni şarkısı 'Eski Değilim' müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkı Spotify'da dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şarkı kısa süre içinde 500'den fazla çalma listesine eklendi. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatan şarkı dinleyiciye hüznü ve neşeyi birlikte yaşatırken, şarkıcının kendine has ses tınısı ve farklı yorumu da dikkat çekiyor.

Gökhan Gülbeyaz, müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı!

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Gökhan Gülbeyaz'ın yeni şarkısı 'Eski Değilim' müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatan şarkı dinleyiciye hüznü ve neşeyi birlikte yaşatıyor

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