Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

28.10.2019 13:44

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile bugün Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine girecek. Babaevinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Selin Ciğerci'ye babası gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı.

BABAEVİNDEN DAVULLU ZURNALI ÇIKTI

Günler öncesinden hazırlıklara başlayan ünlü fenomen, düğüne ait her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Nişanlısı Gökhan Çıra ile evden çıkan Ciğerci bahçede davul zurna eşliğinde oynayarak çıktı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Nikaha saatler kala düğünün olacağı otele gelen Ciğerci, makyaj hazırlıklarına başladığını ve gelin makyajını ünlü makyöz Anar Agakishiev'in yapacağı haberini verdi.

SON GECESİNİ ANNESİYLE GEÇİRDİ

Selin Ciğerci, Instagram hesabından düğününden bir gece öncesini annesiyle geçirdi. Ciğerci bu anları "Son gecemi seninle geçirmek istiyorum anne" sözleriyle dile getirdi.