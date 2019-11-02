Gökçe Bahadır, Kendi Yolunda filminin müziklerini yapacak olan Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek

Gökçe Bahadır, Kendi Yolunda filminin müziklerini yapacak olan Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Kendi Yolunda' adlı filminin müziklerini yapacak olan şarkıcı Gökhan Özoğuz'un partneri Gökçe Bahadır oldu.

02.11.2019 15:38
Gökçe Bahadır, Kendi Yolunda filminin müziklerini yapacak olan Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Kendi Yolunda' adlı filminin müziklerini yapacak. Özoğuz'un partneri ise Gökçe Bahadır oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre: Rock müziğin renkli ismi Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak. Okan Çabalar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film Adana'da çekilecek. Filmin müziklerini de Athena grubu yapacak.

GÖKÇE BAHADIR EŞLİK EDECEK

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra söylediği şarkılarla başarısından söz ettiren Gökçe Bahadır, "Kendi Yolunda" filminde Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek. Gökçe Bahadır, bu projenin yanı sıra Sezen Aksu şarkılarından ilham alınarak hazırlanan "İzmir'in Kızları" müzikalinin de başrol oyuncusu olacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.