Gökalp Karaarslan kimdir? Op.Dr.Gökalp Karaarslan kaç yaşında, nereli? Op.Dr.Gökalp Karaarslan biyografisi!
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Gökalp Karaarslan kimdir? Op.Dr.Gökalp Karaarslan kaç yaşında, nereli? Op.Dr.Gökalp Karaarslan biyografisi!

Gökalp Karaarslan kimdir? Op.Dr.Gökalp Karaarslan kaç yaşında, nereli? Op.Dr.Gökalp Karaarslan biyografisi!
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Beyin tümörleri, Bel fıtıkları, Araknoid kistler, Beyin kanamaları ve Anevrizmalar konuları başta olmak üzere 17 uluslarası yayın yapan Gökalp Karaarslan kimdir? Op. Dr. Gökalp Karaarslan kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Gökalp Karaarslan mesleği nedir? Op. Dr. Gökalp Karaarslan hayatı ve biyografisi nedir?

Beyin tümörleri, Bel fıtıkları, Araknoid kistler, Beyin kanamaları ve Anevrizmalar konuları başta olmak üzere 17 uluslarası yayın yapan Gökalp Karaarslan kimdir? Op. Dr. Gökalp Karaarslan kaç yaşında, nereli? Op. Dr. Gökalp Karaarslan mesleği nedir? Op. Dr. Gökalp Karaarslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OP. DR. GÖKALP KARAARSLAN KİMDİR?

1971 yılında Trabzon'da doğdu. İlk öğrenimini 24 Şubat İlkokulu, Orta öğrenimini Cumhuriyet Ortaokulu, Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesinde tamamladı. Üniversite sınavlarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonrapratisyen olarak sırasıyla Artvin Devlet Hastanesi Acil Servis, Akçaabat Devlet Hastanesi Acil Servis doktorluğu yaptı. İhtisas Sınavında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrasini kazandı. Gerek ihtisas boyunca gerekse uzmanlık hayatı boyunca Beyin tümörleri, Bel fıtıkları, Araknoid kistler, Beyin kanamaları ve Anevrizmalar konuları başta olmak üzere 17 uluslarası yayın yaptı. Uluslararası yayınları birçok yurtdışı ve yurtiçi dergilerde referans olarak kullanıldı. Ulusal makale olarak 6, uluslararası sözlü bildiri olarak 5, ulusal sözlü bildiri olarak 100 e yakın araştırma sunmuştur. Uluslarası 6 adet araştırma hakemliği mevcuttur. Omurga ameliyatları,bel fıtığı ameliyatları, boyun fıtığı,bel kanal darlığı, omurga kırığı, boyun kanal darlığı,beyin kanamaları konuları başta olmak üzere binlerce ameliyat gerçekleştirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Gökalp Karaarslan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptığı Ceyline Hospital bünyesinden 12 Kasım 2009 tarihinde,Afyon Devlet Hastanesi görevinden 14 Temmuz 2011 tarihinde ayrılmıştır. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak Afyon Özel ParkHayat Hastanesinde (Kırmızı Hastane) görevinden ayrılmıştır. 20 Mayıs 2018 tarihinden itibaren görevine Akşehir ParkHayat Hastanesinde devam edecektir.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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