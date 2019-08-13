Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, göğsünün göründüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Candan'ın paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.

13.08.2019 08:55
Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor. Bir gece kulübünde eğlenen Candan'ın pembe kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafta göğsünün görünmesi dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan'ın bu hareketine takipçilerinden tepki gecikmedi.

BİR KADINI TEKME TOKAT DÖVMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat döven Candan gündeme bomba gibi düşmüştü.

Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı
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