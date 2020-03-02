Göç İdaresi'nden mültecilerin kuruma ait araçlarla ücretli taşındığı iddialarına yalanlama

02.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı iddialarını yalanladı.

Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan 'İstanbul'da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA