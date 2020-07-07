Giyilmeyen ayakkabılar kuşlara rengarenk yuva oldu
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Giyilmeyen ayakkabılar kuşlara rengarenk yuva oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup vatandaş, kullanılmayan ayakkabıları çeşitli işlemlerden geçirip, boyayarak kuş yuvası haline getiriyor ve bunları ağaçlara asıyor.

Giyilmeyen ayakkabılar kuşlara rengarenk yuva oldu
07.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:40

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup vatandaş, kullanılmayan ayakkabıları çeşitli işlemlerden geçirip, boyayarak kuş yuvası haline getiriyor ve bunları ağaçlara asıyor.

Toplumda çevre bilinci uyandırmak ve israfa dikkati çekmek isteyen bir grup, giyilmeyen veya çöpe atılan ayakkabılardan kuş yuvası yapma fikriyle kampanya başlattı.

Kısa sürede toplanan 80 çift ayakkabıyı bir atölyede kuşların yaşayacağı şekilde genişletip, işlemden geçirerek çeşitli renklere boyayan vatandaşlar, yaptıkları yeni kuş yuvalarını ormanlık alana yerleştirmek için yetkililerden izin aldı.

Ayakkabıdan yapılan yuvaları, merdiven yardımıyla ağaçların üst kısımlarına asan grup üyelerinin amacı; kış aylarında kuşların bir sığınağının olması.

"Eski ayakkabıları çöpe gideceğine değerlendirmek istedik"

Proje öncülerinden Banu Demirkent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da çöpe gidecek ayakkabıların bu şekilde değerlendirildiğini internet üzerinden görmeleri üzerine bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya kısa sürede çok fazla talep aldıklarını aktaran Demirkent, kullanım ömrü tamamlanmış ayakkabıları topladıklarını belirtti.

Bir heykeltraş atölyesinde bu ayakkabıları farklı renk ve desenler çizerek boyadıklarını anlatan Demirkent, "Yaklaşık bir aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Eski ayakkabıları çöpe gideceğine değerlendirmek istedik. Burada amacımız geri dönüşüme, çevre konusuna ve israfa dikkati çekmek. Bunu yaparken de farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Nevzat Kurt da Avrupa'da örneği bulunan projeyi Türkiye'de de uyguladıklarını dile getirdi.

Atık konumundaki ayakkabıları değerlendirdiklerini belirten Kurt, bunları da doğaya renk katması için boyadıklarını ifade etti.

Ardından ayakkabıları, ağaçlara da zarar vermeden iplerle sabitledikleri anlatan Kurt, "İskenderun'da birçok yere bunları yerleştireceğiz. Kuşlar da umarız kendilerine yuva olarak benimser. Daha önce yapılmadığı için bunu tam kestiremiyoruz. Bu projeyi Hatay'dan başlatıp Türkiye'nin birçok bölgesinde uygulayacağız." diye konuştu.

Kurt, vatandaşlardan eski ayakkabılarını atmayıp kampanyaya destek vermelerini istedi.

Topluluğun en küçük üyesi 10 yaşındaki Sabiha Su Karkaş ise kuş yuvaları için ayakkabı boyamanın kendisi için eğlenceli bir faaliyet olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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