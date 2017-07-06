Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Gina Lollobrigida 90. yaşını kutladı.



İtalyan sinemasının 'Diva'sı 1950 ve 1960'lı yıllarda oynadığı filmlerle büyük başarıya imza attı.



120'den fazla filmde rol alan sanatçı, bir dönem dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildi: "İnsanların benimle ilgili çok güzel anılarının olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Oynadığım filmlerdeki karakterlerle onlara güzel anlar yaşattım."



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Tags: yaşını İtalya Lollobrigida Sinema Gina kutladı Gepost: 06 juli 2017