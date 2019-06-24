Gezi davası başladı! Sanıklar kim, niçin yargılanıyor?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklu yargılandığı 16 sanıklı davanın ilk duruşması Silivri Cezaevinde başladı. Osman Kavala, ilk duruşmasına tutukluluğunun 600'ncü gününde katıldı. Tutuklu olan diğer isim Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, İnanç Ekmekci, Ali Hakan Altınay, , Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekci duruşma salonunda.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi Partili milletvekili de izliyor.

DİPLOMATLAR DAVAYI TAKİP EDİYOR

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları da takip ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor.

OSMAN KAVALA'NIN SAVUNMASI ALINDI

Duruşmada, mahkeme tarafından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İş adamı olduğunu belirten sanık Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu ifade etti. Sanık Yiğit Aksakoğlu ise sivil toplumcu olduğunu ve gelirinin aylık 10 bin lirayı bulduğunu kaydetti.

Mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasından sonra, sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Sanık Osman Kavala savunmasında, "20 aydır tutuklu bulunmama neden olan suçlama mantığa aykırı bir dizi iddiaya ve delillerle desteklenmeyen kanılara dayanmaktadır. Her zaman ülkemizin demokrasi ile yönetilmesinden yana oldum. Dahil olduğum STK'larda barışa ve demokrasiye hizmet etmek için görev aldım. Gezi olaylarında yer alan yüz binlerce kişiden farkım olmadığını belirtir, tahliyemi ve beraatimi isterim" ifadelerini kullandı.

SANIK AKSAKOĞLU: BİLSEYDİM BİR GECE GEZİ'DE YATARDIM

Kavala'nın ardından savunmasını yapan sanık Yiğit Aksakoğlu, "Sivil toplum ve sosyal kalkınma alanında araştırma yapan ve yayınlar hazırlayan bir uzmanım. Hayatımın hiçbir döneminde demokrasiye karşı bir yönetimden taraf olmadım. Gezi'de bir gece yatmışlığım bile yok. 220 gün cezaevinde yatacağımı bilseydim, bir gece Gezi'de yatardım. Gezi ile ilgili bir tane tweetim yok. Koca eylemi organize etmişim ama bir tane WhatsApp grubum yok. O zaman ben neden aylardır tutuklu yargılanıyorum?" şeklinde konuştu.

İDDİANAME

2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak soruşturma açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci, soruşturma sonucu halen tutuklu bulunan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu dahil 16 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 657 sayfalık iddianame 4 Mart 2019'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

GEZİ DAVASINDAKİ SANIKLAR

Sanıklardan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala yaklaşık 20 aydır, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu ise 7 aya yakın bir süredir tutuklu.

Davanın diğer sanıkları ise şöyle:

Ayşe Mücella Yapıcı (Mimar)

Ayşe Pınar Alabora (Oyuncu)

Can Dündar (Gazeteci-yazar)

Çiğdem Mater Utku (Sinemacı ve gazeteci)

Gökçe Yılmaz (Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi)

Handan Meltem Arıkan (Yazar)

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü)

İnanç Ekmekçi

Ali Hakan Altınay (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi)

Memet Ali Alabora (Oyuncu)

Mine Özerden (Sinemacı, yönetmen yardımcısı ve reklamcı)

Şerafettin Can Atalay (Avukat)

Tayfun Kahraman (Eski TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi akademisyen)

Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Terakki Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi)

Yurt dışındaki sanıklardan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı bulunuyor.

SUÇLAMALAR NELER?

İddianamede Gezi Parkı protestoları "bir darbe kalkışması" olarak tanımlıyor. 16 sanık temelde, "protestoları örgütlemek ve finanse etmekle" suçlanıyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalardan bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme"

"Mala zarar verme"

"Nitelikli mala zarar verme"

"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi"

"İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme"

"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"

"Nitelikli yağma"

"Nitelikli yaralama"

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"

İSTENEN CEZALAR

Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Sanıklar için istenen toplam ceza 47 bin 520 yıl.

MÜŞTEKİLERİN ARASINDA ERDOĞAN DA VAR

İddianamede 746 müşteki yer alıyor.

Müştekilerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 61. hükümetin bakanları var. 61. hükümetin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dönemin Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Emrullah İşler; dönemin Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da müştekiler arasında.