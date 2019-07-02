Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA SONRASI KAVGA
Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.
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HARFİYAT ARAÇLARI KURALARA UYMUYORLAR DENETİMLER YETERSİZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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. Öncelikle yaralılara acil şifalar diliyorum, umarım kısa zamanda sağlıklarına kavusurlar. Bu tünelin diğer yönünün de bir an önce açılması gerekli, gidiş-geliş arasında bariyer olarak yalnızca plastik dubalar mevcut ve kaza anında araçlar kolaylıkla karşı şeride geçebilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır