İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Gasp! 5 Kilo Altını Çalıp Kayıplara Karıştılar
İstanbul'da çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, 5 kilo altını gasp ederek kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.
Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile 5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri, söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlandığı altgeçitten birkaç metre önce kar maskeli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş etti.
ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR
Otomobilin sol arka lastiğini patlatan soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulundukları otomobilden inen 2 soyguncu ve olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Gasp edilen kuyumcu çalışanları da, yoldan geçen başka bir araca binerek, kaçan soyguncuların peşine düştü. Soyguncuları takip eden kuryeler, soyguncuları yakalamayı başaramadı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerindeki incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
"DİPÇİKLE BAŞINA VURMUŞLAR"
Saldırıya uğrayan kurye aracını kullanan kişinin babası, soygundan haberdar olup olay yerine geldi. Oğlundan öğrendikleri doğrultusunda olayı anlatan baba, "3 maskeli kişi araçtan inmişler. Bir tane bizim araca sıkmışlar, dipçikle ön camı kırmışlar, benim oğlumun yanında oturan kişinin kafasına dipçikle vurmuşlar. Kaçmış soyguncular. Bizimkiler başka bir araca binip kovalamışlar ama kaçırmışlar. 4-5 kilo kadar altın vardı" dedi.
Görgü tanığı bir kadın, "Silah sesi, bomba gibi patladı. Yaralanan filan yok. Kaçmışlar." ifadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise "Tüfekle müfekle kesmişler aracın önünü. Altınlarını almışlar. Kimin yaptığı belli değil" şeklinde konuştu.
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bunlarda yabancı ya suriyeli yada bulgar soylu efendide seçim telaşında koşturuyooooo oh ne alaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şaka gibi bu kadarmı basit 5 kilo altını alıp kayıplara karışmak bence hepsinin parmağı var bu işte hepsi ortaklarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bencede yabancı uyrukludur silahla karsılık verememişlermi tam anlayamadm kurye kuyumcularCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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5 kilo altin bu şekilde taşıyan beyinsiz. Kuyumcu da 3/5 kilo altin için kactane kasa kullanıyor sunuzda. En basiti bir ticari arac alip içine 300 kilo luk kasa da taşıyacak beyin yok mu ??Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ULA İÇİNDE 5 KG ALTIN OLAN ARABA 2 KİŞİYLE Mİ KORUNUR? FIAT PINTOYA 5 KG ALTINI KOYAN ZATEN GELDE AL DEMİŞ. KURTLAR VADİSİNE SAÇMA DİYENLER BUYRUN. BURDAN YAKIN. GERÇEK HAYAT DAHA SAÇMACevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır