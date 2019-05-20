İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Gasp! 5 Kilo Altını Çalıp Kayıplara Karıştılar

İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.

Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile 5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri, söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlandığı altgeçitten birkaç metre önce kar maskeli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş etti.

ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Otomobilin sol arka lastiğini patlatan soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulundukları otomobilden inen 2 soyguncu ve olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gasp edilen kuyumcu çalışanları da, yoldan geçen başka bir araca binerek, kaçan soyguncuların peşine düştü. Soyguncuları takip eden kuryeler, soyguncuları yakalamayı başaramadı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerindeki incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"DİPÇİKLE BAŞINA VURMUŞLAR"

Saldırıya uğrayan kurye aracını kullanan kişinin babası, soygundan haberdar olup olay yerine geldi. Oğlundan öğrendikleri doğrultusunda olayı anlatan baba, "3 maskeli kişi araçtan inmişler. Bir tane bizim araca sıkmışlar, dipçikle ön camı kırmışlar, benim oğlumun yanında oturan kişinin kafasına dipçikle vurmuşlar. Kaçmış soyguncular. Bizimkiler başka bir araca binip kovalamışlar ama kaçırmışlar. 4-5 kilo kadar altın vardı" dedi.

Görgü tanığı bir kadın, "Silah sesi, bomba gibi patladı. Yaralanan filan yok. Kaçmışlar." ifadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise "Tüfekle müfekle kesmişler aracın önünü. Altınlarını almışlar. Kimin yaptığı belli değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA