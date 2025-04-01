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Volkan Konak'ın Kızı Şimal Konak, Cenaze Töreninde Fenalaştı

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Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze töreninde yoğunluk nedeniyle kızı Şimal Konak bayıldı. Şimal Konak, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Cenaze töreni İstanbul'da düzenlendi.

Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı

Ünlü sanatçın Volkan Konak'ın cenaze töreninde yoğunluk

İSTANBUL - Önceki gün KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle ünlü sanatçının kızı Şimal Konak fenalaşarak bayılırken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa camiinde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Memleketi Trabzon'a götürülecek.

Volkan Konak'ın Kızı Şimal Konak, Cenaze Töreninde Fenalaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
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