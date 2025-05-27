İnan Kıraç'ın Evlilik İptali Davası 2025'e Ertelendi

İnan Kıraç'ın Evlilik İptali Davası 2025'e Ertelendi
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İş insanı İnan Kıraç'ın Eğitimi tartışmalı evliliği, kızı İpek Kıraç tarafından iptali için açılan dava kapsamında ertelendi. Mahkeme, Kıraç'ın fiili ehliyetinin değerlendirilmesi için duruşmayı 4 Temmuz 2025'e bıraktı ve uyarılarına rağmen hastaneden kaçırıldığı bildirildi.

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davası ertelendi.

İSTANBUL - İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle açtığı dava Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, 4 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

'Fiili ehliyeti yerinde değil' raporu mahkemeye ulaştı

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesinin üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde bugün ikinci celsesi görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 4 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

"Kıraç, kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın; Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde, hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen sayın İnan Kıraç, kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - Genel
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