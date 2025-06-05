Frig Vadisi'nde Dinamit Patlatıldığı İddialarına Vali Yanıt Verdi

Frig Vadisi'nde Dinamit Patlatıldığı İddialarına Vali Yanıt Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi'nde dinamit patlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın 2016 yılında meydana gelen doğal bir göçük olduğunu açıkladı ve dezenformasyona dikkat çekti.

Frig Vadisi'nden dinamit patlatıldığı yönündeki haberlere Vali Yiğitbaşı açıklık getirdi

"Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur"

"Dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan Frig Vadisi'nde ki eserlerden biri olan Ornaş Kayalıkları'nda dinamit patlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur, bölgede insan kaynaklı dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" dedi.

Vali Yiğitbaşı, bazı medya organlarında 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde define amacıyla dinamit patlatıldığı yönündeki haberleri yaptığı açıklama ile yayınladı. Vali Yiğitbaşı olayın 2016 yılında yaşanan doğal göçük olayı şeklinde yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Haberden sonra jandarma ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Konunun özü ise şu, 2016 yılında yapılan bir inceleme var. Hazırlanan raporda da İscehisar ilçesi alanyurt ve Çatağıl köylerindeki Ornaş Kayalıklarının bulunduğu bölgedeki arkeolojik çalışmalar fotoğraflanmış ve doğal sebeplerden dolayı göçük olduğu belirleniyor. Daha sonra o dönemde yani 2016 yılında inceleme esnasında müze müdürlüğü uzmanları kontrol gerçekleştiriyor ve dinamit kaynaklı bir patlamanın olmadığı tespit ediliyor. Meydana gelen kaya kopması olayı 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında belgeleniyor ve yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilememiştir ve doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Olay 2016 yılına ait, insan kaynaklı olmadığı belirlenmiş, dinamit patlatılmadığı belirlenmiş ama nedense bugün yeni bir olay gibi yansıtılmıştır. Kısacası Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Genel
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.