Cem Garipoğlu'nun Ailesi DNA Örneği Vermek İçin Adli Tıp'ta

Cem Garipoğlu'nun ailesi, DNA örneği vermek için Adli Tıp'a geldi

İSTANBUL - Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek üzere Adil Tıp Kurumu'na geldi.

Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.