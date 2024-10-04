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Cem Garipoğlu'nun Ailesi DNA Örneği Vermek İçin Adli Tıp'ta

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Münevver Karabulut'u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedinin Adli Tıp Kurumu'na getirilmesinin ardından, ailesi DNA örneği vermek üzere kuruma geldi.

Cem Garipoğlu'nun ailesi, DNA örneği vermek için Adli Tıp'a geldi

İSTANBUL - Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek üzere Adil Tıp Kurumu'na geldi.

Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

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Cem Garipoğlu'nun Ailesi DNA Örneği Vermek İçin Adli Tıp'ta
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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