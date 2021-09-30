Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
TBMM Genel Kurulu Salonundan görüntü Yeni takılan ekranlardan görüntü Kameralardan görüntü Kürsü ve koltuklardan görüntü TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun salondaki çalışmalar hakkında bilgi vermesi TBMM - TBMM Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır.
Tbmm Genel Kurulu Salonundan görüntü
Yeni takılan ekranlardan görüntü
Kameralardan görüntü
Kürsü ve koltuklardan görüntü
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun salondaki çalışmalar hakkında bilgi vermesi TBMM - TBMM Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır.