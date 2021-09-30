Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır - Haberler
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Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

TBMM Genel Kurulu Salonundan görüntü Yeni takılan ekranlardan görüntü Kameralardan görüntü Kürsü ve koltuklardan görüntü TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun salondaki çalışmalar hakkında bilgi vermesi TBMM - TBMM Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır.

Tbmm Genel Kurulu Salonundan görüntü

Yeni takılan ekranlardan görüntü

Kameralardan görüntü

Kürsü ve koltuklardan görüntü

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun salondaki çalışmalar hakkında bilgi vermesi TBMM - TBMM Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır.

Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır

Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır

Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır

Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Genel Kurul Salonu yeni yasama yılına hazır - Haberler
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