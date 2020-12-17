Genç tasarımcılara 6 ödül birden

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü akademisyenleri Umut Altıntaş ile Orkun Destici, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun düzenlediği 39. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışmasında, iki ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü akademisyenleri Umut Altıntaş ile Orkun Destici, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun düzenlediği 39. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışmasında, iki ödül kazandı. İki bölümden öğrenciler ise Bikem Özsunay Vakfı Yılın Öğrenci Projesi Ödülü ve Öğrenci Projeleri Başarı Ödülleri kategorisinde toplam dört ödül kazanmayı başardı.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (GMK) 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye'nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisi'nin 39.'su bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak açıldı. GMK sosyal medya kanalı üzerinden özel bir yayınla gerçekleşen ödül töreninde Grafik Tasarım Ödülleri de sahibini buldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Umut Altıntaş, Fotokopi Yayın Projesi kitap tasarımıyla En İyi Editoryal Tasarım Ödülünü kazandı. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Orkun Destici de Yeni Medya ve İletişim Bölümü logo tasarımı ile Logo Tasarımı Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri de yarışmanın öğrenci ödülleri kategorisinde toplam dört ödül kazanırken 11 eserleri ise sergide yer aldı. Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Elif Sarıgüzmen, Azab-ı Muaşeret Usülleri projesiyle Bikem Özsunay Vakfı Yılın Öğrenci Projesi Ödülü kazanırken 11 Metin için 11 Kitap projesiyle de Öğrenci Projeleri Kategorisi Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Ece Çakmakçı Ottomans, Aliens or just a Cat Toy? isimli projesiyle, Grafik Tasarım Bölümünden Canyağız Gülsevim de 27. İzmir Avrupa Caz Festivali afiş projesiyle Öğrenci Projeleri Kategorisi Başarı Ödülünü kazandı. Öğrenciler Ece Çakmakcı ile Şeyma Özbek, Elif Sarıgüzmen, Yağmur Esen, Cansu Çıtak, Murat Yıldırım, Resmiye Simge Güleryüz ve Ulaş Yeşilyurt'un çeşitli projeleri ise sergilenmeye hak kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı